E-5’te okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul Valiliği tarafından alınan mesai saatleri kararı sonrasında okulların açılacağı ilk mesai gününde toplu taşıma araçlarının birçoğunda rahatlama olduğu görüldü.
GÜNDEM 21.09.2020, 08:44
3
İstanbul Valiliği tarafından haftanın ilk mesai günü itibariyle kademeli mesai saatinin uygulanacağı duyurulmuştu. 08.00, 08.30 ve 09.00 saatlerinde başlayacak mesai saatleri öncesinde toplu taşıma araçlarında nispeten rahatlama olduğu görüldü. Avcılar’da metrobüs yollarında vatandaşların araçlara kontrollü olarak bindiği gözlendi. Okulların açıldığı ilk günde E-5 karayolunda ise yoğunluk yaşandığı görüldü.
Kademeli mesainin ilk gününde işe gitmek için toplu taşımayı kullanan bazı vatandaşlar kademeli mesainin ilk günüde toplu taşıma araçlarının rahatladığını söyledi. Bir diğer vatandaş ise, " Normal şartlarda yoğun. Karar sonrası rahatlama olmayacak bence devlet büyüklerimiz daha iyi bilir ama 2 vardiya 3 vardiyalı bir sistem olursa daha iyi olabilir. En azından yarım gün çalışma gibi bir şey olabilir" dedi.
Kademeli mesainin ilk gününde işe gitmek için toplu taşımayı kullanan bazı vatandaşlar kademeli mesainin ilk günüde toplu taşıma araçlarının rahatladığını söyledi. Bir diğer vatandaş ise, " Normal şartlarda yoğun. Karar sonrası rahatlama olmayacak bence devlet büyüklerimiz daha iyi bilir ama 2 vardiya 3 vardiyalı bir sistem olursa daha iyi olabilir. En azından yarım gün çalışma gibi bir şey olabilir" dedi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
Sayfalar Tümü