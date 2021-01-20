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Düzenleme iddiası! DEVA ve Gelecek Partisi seçimlerde engellenecek mi?
Kulislerde geçen bilgilere göre Siyasi Partiler Kanununda yapılacak değişiklikle DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin seçimlere girmesinin engelleneceği öne sürüldü.
GÜNDEM 20.01.2021, 10:11
Kulislerde geçen bilgilere AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın, Meclis'te Siyasi Partiler Kanununda değişiklik yapmak için çalışma başlatacağı iddia edildi.
Özellikle yeni kurulan ve teşkilatlanmasını tamamlamaya başlayan partilerin yasal düzenlemeyle engelleneceği öne sürülürken Siyasi Partiler Yasası’ndaki bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için “illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş olması ve büyük kongrelerini yapması” şeklindeki maddesinde değişiklik yapılacağı öne sürülüyor.
DEVA VE GELECEK ENGELLENMEK Mİ İSTENİYOR
İktidarın Siyasi Partiler Yasası’ndaki partiler için "en az 6 ay önce teşkilat kurmuş olması ve büyük kongrelerini yapması" şartına dair maddesi üzerinde değişiklik yapacağı ve kongrelerini gerçekleştiren partilerin de seçimlere katılmalarını zorlaştıracak bir hamle üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor. Düzenlemeye göre bir partinin seçimlere katılması için aranan 6 ay koşulunun değiştirilebileceği ve bu sürenin uzatılabileceği değerlendiriliyor.
Siyasi Partile Kanununda değişiklik yapılması helinde ise yeni kurulan DEVA ve Gelecek partilerinin “2023 yılındaki seçimlere katılma şartları” zorlaşacak.
Özellikle yeni kurulan ve teşkilatlanmasını tamamlamaya başlayan partilerin yasal düzenlemeyle engelleneceği öne sürülürken Siyasi Partiler Yasası’ndaki bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için “illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş olması ve büyük kongrelerini yapması” şeklindeki maddesinde değişiklik yapılacağı öne sürülüyor.
DEVA VE GELECEK ENGELLENMEK Mİ İSTENİYOR
İktidarın Siyasi Partiler Yasası’ndaki partiler için "en az 6 ay önce teşkilat kurmuş olması ve büyük kongrelerini yapması" şartına dair maddesi üzerinde değişiklik yapacağı ve kongrelerini gerçekleştiren partilerin de seçimlere katılmalarını zorlaştıracak bir hamle üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor. Düzenlemeye göre bir partinin seçimlere katılması için aranan 6 ay koşulunun değiştirilebileceği ve bu sürenin uzatılabileceği değerlendiriliyor.
Siyasi Partile Kanununda değişiklik yapılması helinde ise yeni kurulan DEVA ve Gelecek partilerinin “2023 yılındaki seçimlere katılma şartları” zorlaşacak.
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