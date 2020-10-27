Düzce'de fabrika yangını! Maddi hasar oluş
Düzce'de meydana gelen çimento fabrikasında çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu.
GÜNDEM 27.10.2020, 02:13
Düzce'nin Yığılca ilçesindeki çimento fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hoşafoğlu köyü Aksu mevkisinde yer alan çimento fabrikasının katkı bandı bölümünde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden işçilerin müdahalesi yetersiz gelince, yangın itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenen bazı işçiler, burada hazır bulunan ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.
Ayrıca fabrikada maddi hasar oluştu.
Hoşafoğlu köyü Aksu mevkisinde yer alan çimento fabrikasının katkı bandı bölümünde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden işçilerin müdahalesi yetersiz gelince, yangın itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenen bazı işçiler, burada hazır bulunan ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.
Ayrıca fabrikada maddi hasar oluştu.
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