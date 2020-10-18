Duvar meselesi kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Gaziantep’te komşu olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
GÜNDEM 18.10.2020, 23:13
Gaziantep’te komşu olan iki aile arasında duvar meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesinde Güzelköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere, iki aile arasında duvar yükselme nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Barış Ş. (30) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafında çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olanlar olduğu öğrenilirken, köy jandarma ekipleri tarafından olası bir olaya karşı giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.
Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesinde Güzelköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere, iki aile arasında duvar yükselme nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Barış Ş. (30) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafında çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olanlar olduğu öğrenilirken, köy jandarma ekipleri tarafından olası bir olaya karşı giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.
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