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Duşmandan al haberi!

Donald Trump’ın ABD başkanlığı sürecinde son olarak CAATSA olmak üzere Türkiye aleyhine birçok adım atılmıştı.

GÜNDEM 21.01.2021, 04:33
Duşmandan al haberi!
Donald Trump’ın ABD başkanlığı sürecinde son olarak CAATSA olmak üzere Türkiye aleyhine birçok adım atılmıştı. Trump dün itibarıyla görevini devretmiş olsa da oluşturduğu politikaların aynı doğrultuda devam etmesi bekleniyor. Joe Biden’ın başkanlığı sürecinde ABD dışişleri bakanı olması beklenen Antony Blinken’in yapmış olduğu açıklamalar da söz konusu beklentiyi doğrular bir nitelikte.
3 Kasım 2020’deki başkanlık seçimlerinden yenilgiyle ayrılan Donald Trump, ABD’nin 46. başkanı seçilen Joe Biden’a görevini devretti. Trump dönemi, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen törenle birlikte nihayete ererken geçtiğimiz dört yılı kapsayan bu süreç son derece sıkıntılı geçti. Bu bağlamda varlığını adeta İsrail’in varlığına adayan Trump, İslam coğrafyasının aleyhine çok tehlikeli adımlar attı.
Donald Trump’ın ABD başkanlığında bulunduğu süreçte yaşanan birçok üst düzey gelişme yaşandı. Özel olarak Türkiye, genel olarak ise İslam coğrafyasının hedef alındığı Trump dönemi bitmiş olsa da Türkiye ve İslam coğrafyası aleyhine izlediği politikaların Biden döneminde de aynı şekilde devam edeceği öngörülüyor. Bu bağlamda Washington’dan gelen açıklamalar dikkat çekerken son olarak Biden’ın dışişleri bakanı adayı olan Antony Blinken, söz konusu tezi doğrular nitelikte bir açıklamada bulundu.
ABD dışişleri bakanı olması için Kongre’den onay alması gereken Anthony Blinken’in Türkiye aleyhine sarf ettiği sözler ‘Trump dönemi politikalarının aynı şekilde devam edeceği’ tezine örnek olarak değerlendirilirken Blinken, Kudüs’e dair de dikkat çeken ifadeler kullandı. Uluslararası haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, “Kudüs’ün İsrail başkenti olduğunu onaylıyor musun? ABD’nin İsrail büyükelçiliği binasının Kudüs’te kalma kararına bağlı kalacak mısın?” sorularını da yanıtladı. Söz konusu sorulara cevaben iki kez “evet” ifadesini kullanan Blinken, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımayı sürdüreceği yönünde söz verdi. İşgalci İsrail rejimine destek açıklamasında bulunan Blinken, “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımayı sürdüreceğiz ve büyükelçiliğimiz de Kudüs’te kalmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.
Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinde yer alan isimlerin arasında başı çekiyor. Obama’nın başkanlığı döneminde üst düzey görevlerde bulunan Blinken’i ‘Biden’ın dış politika aklı’ olarak nitelendirmek mümkün.
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