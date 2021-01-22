Duruşuyla sosyal medyanın gündemine oturan Bernie Sanders'tan açıklama

Eski başkan adayı ve Senatör Bernie Sanders'ın yün eldivenleriyle bacak bacak üstüne atarak oturduğu pozu, ABD'deki yemin töreninin en akılda kalan görüntülerinden oldu. Sanders'ın bu fotoğrafı, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 21 Ocak'taki yemin töreninde çekildi. Sanders'ın fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.

Bernie Sanders söz konusu fotoğrafına ilişkin ABD'de konuk olduğu bir televizyon programında açıklama yaptı. "Orada oturup hem ısınmaya hem de neler olup bittiğine dikkat çekmeye çalışıyordum" dedi.

Sanders'ın fotoğrafı birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından farklı yerlere eklendi.

