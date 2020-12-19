Dur ihtarına uymayan 2 kişi araçla polise çarpTI
Kırıkkale'de koronavirüs yasakları kapsamında çıkma kısıtlamasına uymayan kişi aracıyla polisi vurdu.
GÜNDEM 19.12.2020, 06:57
Kırıkkale'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin yaptığı 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polis memuruna çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle polis memurunun ayağı kırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu Hamdi Başıbozuk yönetimindeki 06 BZA 605 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Başıbozuk, otomobille polis memuru Turgut A.'ya çarpıp, kaçmaya başladı.
Kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri, otomobili Kırıkkale Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu. Kayıplara karışan sürücü Hamdi Başıbozuk ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, kısa süre içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Turgut A.'nın ise ayağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu Hamdi Başıbozuk yönetimindeki 06 BZA 605 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Başıbozuk, otomobille polis memuru Turgut A.'ya çarpıp, kaçmaya başladı.
Kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri, otomobili Kırıkkale Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu. Kayıplara karışan sürücü Hamdi Başıbozuk ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, kısa süre içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Turgut A.'nın ise ayağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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