Dünyanın konuştuğu suikasta ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'nin 3 Ocak'ta hava saldırısı düzenleyerek öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani'nin ölmeden yaklaşık yarım saat önceye ait görüntüleri ortaya çıktı.
GÜNDEM 24.12.2020, 20:59
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İran merkezli haber ajansı Tasnim, Süleymani’nin Trump'ın talimatıyla suikaste uğramadan yaklaşık yarım saat öncesine ait görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Kasım Süleymani’nin havalimanında uçaktan indiği ve havalimanına girdiği anlar yer aldı. Videoda ayrıca Süleymani'nin binadan çıkarak hava saldırısına hedef olan aracına bindiği anlar da görüldü. Araçların otoyolda geçişi sırasında hava saldırısı anları da kameraya yansıdı.
Kasım Süleymani 3 Ocak Cuma günü ABD güçlerinin Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. İran yönetimi ABD'nin Irak’ta konuşlandığı Ayn el Esad üssüne saldırı düzenleyerek yanıt vermişti. Süleymani'nin Tahran'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde de intikam yeminleri edilmişti.
Kasım Süleymani 3 Ocak Cuma günü ABD güçlerinin Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. İran yönetimi ABD'nin Irak’ta konuşlandığı Ayn el Esad üssüne saldırı düzenleyerek yanıt vermişti. Süleymani'nin Tahran'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde de intikam yeminleri edilmişti.
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