Dünyanın ilk 6G test uydusu uzaya fırlatıldı

Çin'in en iyi üniversitelerinden bir tanesi olarak bilinen Elektronik Bilim ve Teknolojileri Üniversitesi'nin liderliğinde geliştirilen dünyanın ilk 6G test uydusu, uzaya resmen gönderildi. Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nde gerçekleştirilen fırlatma, çok önemli gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor.

Çinli yetkililer, dünyanın ilk 6G uydusuna "Tianyan 05" ismini verdiler. Üniversite ekibinin yanı sıra, "Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology" ile "Beijing Weinaxingkong Technology" isimli şirketlerin de çabalarıyla geliştirilen uydu, terahertz bandının iletişim için neler sunduğunu ortaya koyacak. Ayrıca bu uydu, gezegenimizin uzaydan daha etkili bir şekilde izlenmesini sağlayacak. Uzmanlara göre Tianyan 05 ile tarım ve hayvancılık, inşaat halindeki binalar ve afet durumları anlık olarak izlenebilecek.

Arjantinli şirket Satellogic tarafından geliştirilen 10 ticari uzaktan algılama uydusu ve 6G deneme uydusu dahil 3 Çin uydusu, kuzeydeki Taiyuan'dan fırlatılan Çin'in Uzun Yürüyüş 6 tipi roketlerinden biri tarafından başarıyla yörüngeye oturtuldu.

Profesör Xu Yangsheng tarafından yapılan açıklamalarda, dünyanın ilk 6G test uydusunun Tianyan 05 olduğu vurgulandı. Terahertz kapasiteli ilk teknik testlerin Tianyan 05 ile gerçekleştirileceğini söyleyen bilim insanı, gönderilen test uydusunun Çin için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Uydunun neler sunacağı, 6G ile birlikte hayatımızda ne gibi değişikliklerin olacağı, Tianyan 05'le yapılacak testler sonrasında belli olacak.

Bugün bir açıklama yapan Çin Ulusal Astronomik Gözlemevi, dünyanın en büyük tek çanak radyo teleskobu olan 30 futbol sahası boyutundaki FAST'ı (Aperture Spherical Radio Telescope) gelecek yıl küresel bilim insanlarının araştırmalarına açacağını duyurdu.

