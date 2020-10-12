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Dünyanın en yaşlı paraşütçüsü 88 yaşında hayatını kaybetti
Dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce paraşüt atlayışını tamamlayarak 80 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Dilys Price, 88 yaşında yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 12.10.2020, 14:33
İngiltere’nin Cardiff kentinde yaşayan emekli öğretmen olan Dilys Price1,139'un üzerinde paraşütle atlayışın ardından 88 yaşında yaşamını yitirdi.
İlk defa 54 yaşındayken paraşütle atlayan Price, tüm dünyada paraşütle atlayan en yaşlı kişi unvanına sahipti.
88 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden emekli öğretmen Price, 2013'te 80 yaşındayken, ‘paraşütle atlayan en yaşlı kadın’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
İngiliz paraşütçü, ilk atlamadan önce yükseklik korkusu olmasına rağmen, atlayışlarının ardından hava dalışı yapmadığı bir hayatı hayal edemediğini söylemişti.
İlk defa 54 yaşındayken paraşütle atlayan Price, tüm dünyada paraşütle atlayan en yaşlı kişi unvanına sahipti.
88 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden emekli öğretmen Price, 2013'te 80 yaşındayken, ‘paraşütle atlayan en yaşlı kadın’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
İngiliz paraşütçü, ilk atlamadan önce yükseklik korkusu olmasına rağmen, atlayışlarının ardından hava dalışı yapmadığı bir hayatı hayal edemediğini söylemişti.
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