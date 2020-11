Dünyanın en sevilen 7 çorbası açıklandı! Dünyanın en güzel çorbası

Bild am Sonntag gazetesinde yayınlanan haberde dünyanın en lezzetli çorbası Mercimek ilan edildi.

Türk mutfağının da eşsiz lezzeti olarak bilinen mercimek çorbası zirvede yerini alırken diğer 7 çorba da şu şekilde sıralandı:



Polonya mutfağının en çok sevilen çorbalarından Zurek çorbası Fransızca Jour tanınır. Oldukça doyurucu olan bu un çorbası geleneksel Paskalya kahvaltısında tüketilen önemli bir lezzet

Żurek (Jurek) çorbasının içerisinde ana ürünü olarak fermente çavdar unu bulunur. Öte yandan çarbanın yanında patates, sarımsak, soğan ve sosisler de yer alır. Genellikle kefir veya ayran ile zenginleştirilir. Bazen haşlanmış yumurta ile servis edilir.



Fas mutfağı denince tajinden sonra ilk akla gelen yemeklerinden biri de harira Arapça’da “ipek” anlamına gelen “Hareer”den türemiştir. Kuzey Afrika’dan gelen baharatlı bir çorba olup bayram günlerinde ve ramazan ayında servis edilir. İpeksi pürüzsüz, kremsi dokusu ile dikkat çeker.

Harira çorbasının içerisinde nohut veya mercimek, soğan, kereviz sapı, domates ve sığır eti bulunur..Kişniş ve maydanoz gibi pek çok bitki ile zencefil, zerdeçal, kimyon, biber, safran ve tarçın gibi aromatik baharatlar ile tatlandırılır.



Adından da belli olduğu gibi Oho Bo Vietnam’da genellikle kahvaltıda içilen çorbadır.

İlk kez 1925’te bir aşçı dükkanın yapıldığı iddia edilse de kökeni tam olarak bilinmemektedir. . “Fo” olarak telaffuz edilir Ateşte pişirilen güveç Fransız “Pot-au-feu” dan türetilmiştir. “Bo” ise sığır eti anlamına gelir.

Pho Bo içerisinde et suyu ve ince dilim sığır eti içeren bir pirinç şehriye bulunur. Kişniş soğan ve pırasa halkaları içerisine lezzet katan ürünlerdendir. Beef pho tarçın, yıldız anason, karanfil ve kakule ile tatlandırılır.



Chowder, Fransız denizcilerin muhtemelen 17. yüzyıldan Kuzey Amerika’ya getirdikleri, ABD’de balık veya deniz mahsullü kremalı çorbalara verilen isim. “Chowder” adı, doğrudan ateşin üzerine yerleştirilmiş üç ayaklı bir çömlek olan Fransız “Chaudière” den türemiştir.

Malzemeler: Ana ürün, jambon veya domuz pastırmasından yapılmış bir et suyudur. Ayrıca krema veya süt, soğan, kereviz, patates ve mısır da var. Çorbanın yıldızları ya morina balığı ya da pollock gibi balıklar, midye (“midye çorbası” varyantında istiridye) veya karidestir.



Güney Anadolu’da ortaya çıkan en popüler Türk çorbalarından biri. Türkiye’de genellikle kahvaltıda, ana yemek öncesi veya meze olarak servis edilir. Gözleme ile ana yemek olarak da yenebilir.

Malzemeler: Her Türk evinin kendi tarifi vardır, ancak kırmızı mercimek bir zorunluluktur! Çorba kremalı yapılıyor.. Ayrıca et suyu (vegan çeşidi için sebze suyu), soğan, patates, havuç, salça ve kırmızı biber, kimyon, nane ve pul biber gibi aromatik baharatlar, kırmızı biber, çekirdeksiz pul biber ve tuzdan oluşan acı baharat karışımı bulunur.



Almanya’da olduğu gibi, tavuk suyu çorbası olan caldo de pollo, Meksika’da da ruh ve beden için bir ilaç olarak kabul edilir. Hatta bazıları lezzetli çorbayı akşamdan kalanlar için harika bir çare olarak görüyor.

Malzemeler: Alman mutfaklarında bir tavuk genellikle bütün olarak tencerede biterken, Meksika versiyonu tavuğu parçalar halinde (kemikli) pişirir. Pirinç, patates, soğan, koçanda mısır parçaları, kabak ve lahana eşlik ediyor. Acı biber, kişniş ve limon suyu gibi Meksika mutfağına özgü baharatlar da eksik olmamalı! Avokado dilimleri ve serrano biberleri ile süslenir.



Bu erişte çorbası aslen Çin’den. Japonya’da, Çinli aşçıların Tokyo’nun ilk ramen dükkanında sarımsı erişteleri tuzlu bir et suyu ile birleştirdiği 1910 yılına kadar ortaya çıkmadı. Ramen (“Lamen” olarak telaffuz edilir) Çince “lãmiàn” kelimesinden türemiş ve “elle çizilmiş erişte” anlamına gelir.

Malzemeler: Sayısız varyasyon var. Temel her zaman kalın buğday eriştesi ve soya sosu, miso ezmesi (fermente soya fasulyesi), balık, deniz ürünleri veya kemiklerden yapılan baharatlı bir et suyu. Tipik tortular, yosun yaprakları, taze soğan, shiitake mantarları, yumurtalar ve çeşitli et ve balık türleri.