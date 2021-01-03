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Dünyanın en güçlü doğal antibiyotiği

Vatandaşların bitkisel çözüm olarak tercih ettikleri ürünlerin başında, yeryüzünün en güçlü doğal antibiyotiklerinden olan ve kilogramı 250 liradan satılan 'udi hindi' yer almaya başladı.

GÜNDEM 03.01.2021, 16:40
Dünyanın en güçlü doğal antibiyotiği
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'de 18 binden fazla insanımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Çoğunlukla kronik rahatsızlığı bulunan ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde etkili olduğunu bilinen koronavirüse karşı vatandaşlar, kendilerini doğal yollarla da korumanın yollarını arıyorlar.

Bağışıklık sistemi güçlendiren şifa kaynağı besinler arasında yer alan ’udi hindi’, düzenli ve doğru kullanılması durumunda solunum yolu hastalıklarından kansere kadar bir çok hastalığın tedavisinde etkili oluyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığından dolayı koronavirüse karşı da koruyucu etkisi bulunan udi hindi aktarların gözde ürünü haline geldi.

Asya kökenli olan odunsu bir yapıya sahip olan udi hindi kozmetik sektöründe de kullanılsa da en çok yağı ve tozu tüketiliyor. Udi hindin bağışıklık sistemi güçlendirmenin yanında bir çok hastalığa iyi geldiğini ifade eden aktar Vedat Kavruk, "Udi hindi en güçlü yer yüzünün en güçlü antibiyotiğidir. Mikrop kırıcıdır. İltihap ve enfeksiyonların vücuttan atılmasını sağlar. Cilt yanıkları, kesik, haşerat ısırığı ve egzama gibi cilt hastalıkların tedavi edilmesinde etkilidir. Boğaz ağrılarına iyi gelir. Antioksidan kaynağı olmasından dolayı vücudun toksinlerden arınmasını sağlayarak kanser hücreleriyle savaşır. Kanı temizleyerek kalp ve damar sağlığını korur. Mide ağrısına iyi gelir. Safra ve böbrek taşlarını eritir. Grip ve nezle gibi mevsimsel nedenlerden meydana gelen hastalıklarda tedavi sürecini hızlandırır. Burun tıkanıklığına iyi gelir solunum yollarını açar. Stresi azaltır, yorgunluğu alır. Tüm bunların yanında önemlisi de bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilenen ve vücut enerjisini arttıran udi hindi son günlerde korkulu rüyamız haline gelen Korona virüsten korunmamızda etkili olmaktadır" dedi.

Sabahları aç karnına bal yada pekmezle karıştırılarak yada ılık suyla 1 tatlı kaşığı udi hindi tozu tüketmenin vücuda yarar sağlayacağını kaydeden Kavruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları ilaç niyetine olduğunu ve fazlasının da yarardan çok zarar verebileceğini unutmamalıyız" diye konuşarak udi hindinin tozunun yanı sıra yağının da rağbet gördüğünü ve udi hindinin kilogramının 250 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

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