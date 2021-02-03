Dünyan en zengin insanından flaş karar: Koltuğu bırakıyor

Dünyanın en zengin kişisi olan Amerikalı iş insanı Jeff Bezos, e-ticaret devi Amazon'un CEO'luğunu bırakacağını duyurdu. Bezos'un yerine ise Amazon Web Hizmetleri'nin CEO'su Andy Jassy'nin geleceği belirtildi.Jeff Bezos, Amazon'da CEO'luğu bırakacağı haberini personele attığı e-posta ile verirken, şirkette üçüncü çeyrek itibarıyla İcra Başkanlığı görevini üstleneceğini ifade etti.

