Dünya’dan Mars nasıl görünecek?
Güneş sisteminde dünyaya en yakın konumda olan bu gezegenler arasında Mars dünyaya daha da yakınlaşacak. Peki dünyadan Mars nasıl görünecek
GÜNDEM 08.10.2020, 08:43
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NASA’nın açıklamasına göre kızıl gezegen, ekim ayı boyunca gece görünür olacak ve her akşam güneşin batmasından birkaç saat sonra parlak bir nokta olarak görülecek.
Dünya ve Mars, güneşin etrafında elips şeklinde bir yörünge izliyor. Güneşten uzaklıkları farklı olan iki gezegen aynı yönde ama farklı hızlarda ilerliyor. 780 günde bir iki gezegen birbirine en yakın mesafeye ulaşıyor.
MARS AY KADAR BÜYÜK GÖRÜNEBİLİR Mİ?
Mars'ın gezegenimize uzaklığı sebebiyle ay kadar büyük görünme ihtimali yok. En yakın konumda olduğu bugünlerde Mars'ı parlak bir yıldız olarak göreceğiz. Uydumuz Ay'dan yaklaşık 2 kat büyüklükte olan ve 225 milyon kilometre ötemizde olan Mars'ı zaman zaman yakınlaşma sebebiyle her zamankinden daha parlak görebiliyoruz.
Dünya ve Mars, güneşin etrafında elips şeklinde bir yörünge izliyor. Güneşten uzaklıkları farklı olan iki gezegen aynı yönde ama farklı hızlarda ilerliyor. 780 günde bir iki gezegen birbirine en yakın mesafeye ulaşıyor.
MARS AY KADAR BÜYÜK GÖRÜNEBİLİR Mİ?
Mars'ın gezegenimize uzaklığı sebebiyle ay kadar büyük görünme ihtimali yok. En yakın konumda olduğu bugünlerde Mars'ı parlak bir yıldız olarak göreceğiz. Uydumuz Ay'dan yaklaşık 2 kat büyüklükte olan ve 225 milyon kilometre ötemizde olan Mars'ı zaman zaman yakınlaşma sebebiyle her zamankinden daha parlak görebiliyoruz.
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