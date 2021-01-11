Dünyaca ünlü Türk tarihçi Filiz Çağman hayatını kaybetti!

Topkapı Sarayı müze müdürlüğünden emekli olduktan sonra Sakıp Sabancı Müzesi danışman Çağman, dünyanın sayılı el yazması ve minyatür sanatı uzmanlarından biri olarak gösteriliyordu.

Tarihçi İlber Ortaylı görev değişimi sırasında topkapı Sarayı’nda sekiz yılı Saray Müdürlüğü olmak üzere 41 yıl çalışan, sanat tarihçi Dr. Filiz Çağman'ın eteğini öpmüştü.

Topkapı Sarayı’nın eski müdürü, dünyaca ünlü tarihçi, el yazması ve minyatür sanatı uzmanı Filiz Çağman 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1997-2005 yılları arasında Topkapı Sarayı Müze Müdürü olarak görev yapan Çağman, sarayın büyük onarımını ve yeniden yapılandırılmasını da sağlayan isimlerden biri olmuştu.

Çağman’ın vefatıyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü “Topkapı Sarayı Müzesi müdürlerimizden Filiz Çağman’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Kültür hayatımıza ve müzeciliğimize önemli katkılarda bulunan merhumeye rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz” açıklamasında bulundu.

