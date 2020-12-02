Dünyaca ünlü tarihi Arecibo Gözlemevi çöktü

ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'da bulunan tarihi Arecibo Gözlemevi çöktü.

Daha önce yapısal bozukluğa uğradığı açıklanan 57 yıllık teleskobun, destek kablolarındaki arıza nedeniyle çöktüğü açıklandı.

Arecibo Gözlemevi'nde yer alan 305 metre çapındaki devasa teleskop için kontrollü yıkım kararı alınmıştı.

Porto Riko'daki radyo teleskobu, 2016'ya kadar dünyanın en büyüğü olarak kabul ediliyordu. Ancak Çin'de 500 metre çapındaki FAST teleskobunun açılmasıyla bu unvanını kaybetti.

