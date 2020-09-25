Dünyaca ünlü Şebinkarahisar cevizinin hasadı başladı
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde ilkbaharın başlangıcında yaşanan don olayına maruz kalan ve hasat zamanı da yağışların olmaması nedeniyle ceviz hasadı 20 gün gecikmeyle başladı.
GÜNDEM 25.09.2020, 10:11
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Şebinkarahisar ilçesinin Tamzara mahallesinde ikamet eden ceviz üreticisi Ali Fener, “İlkbaharda yaşanan don nedeniyle geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 oranında hasatta düşüş yaşıyoruz. Yağışların başlaması cevizin dış kabuklarının açılmamasına neden oldu. Bu yüzden kabuk soyma makinesinde bu işlemi yapıyoruz. Cevizin kalitesi ve kabuk kalınlıkları dikkate alındığında fiyatlar 30 ile 40 lira arasında olacak” dedi.
Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan ise “Baharda don olayı yaşanması nedeniyle birçok üreticimiz mağdur oldu. Geçtiğimiz yıla göre rekoltenin yarı yarıya düştüğünü tahmin ediyoruz. Bu yıl rekoltenin 400 ton civarında olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Şebinkarahisar cevizini birçok ulusal ve küresel marka tercih ediyor.
Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan ise “Baharda don olayı yaşanması nedeniyle birçok üreticimiz mağdur oldu. Geçtiğimiz yıla göre rekoltenin yarı yarıya düştüğünü tahmin ediyoruz. Bu yıl rekoltenin 400 ton civarında olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Şebinkarahisar cevizini birçok ulusal ve küresel marka tercih ediyor.
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