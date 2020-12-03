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Dünyaca ünlü firmanın çalışanlarına şok! Binlerce işçiyi çıkaracaklar
ABD merkezli 3M, koronavirüs salgınının etkisiyle işletme modelinde yeniden yapılanmaya giderek dünya genelinde 2 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
GÜNDEM 03.12.2020, 21:16
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3M şirketinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla küresel ekonominin de değişim gösterdiğine ve işletme modelini geliştireceği, maliyet yapısını iyileştireceği ve inovasyonu hızlandıracağı kaydedildi.
Şirketin sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için küresel trendlere odaklanacağı, operasyonların ve pazarlama yeteneklerinin daha da geliştirileceği vurgulandı.
Açıklamaya göre, küresel ölçekte 2 bin 900 çalışanın işinin yeniden yapılanma modelinden etkilenmesinin beklendiği ifade edildi.
3M Üst Yöneticisi Mike Roman, konuya ilişkin açıklamasında, " Kovid-19 salgınının değişim hızını ve dünya çapında pazarları altüst ederek şirketlerin daha hızlı uyum sağlama ihtiyacını artırıyor. Yeni çalışma modelinde önemli fırsatlar görüyoruz ve operasyonlarımızı düzene koymak için daha fazla eylemde bulunacağız. Şirketi daha fazla büyüme ile üretkenlik sağlayacak şekilde konumlandırdık." ifadelerini kullandı.
Yeniden yapılanma kapsamında şirketin çevrim içi faaliyetlerine daha fazla odaklanmayı hedeflediği belirtilirken, dijitalleşme karşısında şirketin etkinliğini artırmak ve pazarlamayı güçlendirmek için analitik ile veri kullanımına başlayacağı kaydediliyor.
Şirketin sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için küresel trendlere odaklanacağı, operasyonların ve pazarlama yeteneklerinin daha da geliştirileceği vurgulandı.
Açıklamaya göre, küresel ölçekte 2 bin 900 çalışanın işinin yeniden yapılanma modelinden etkilenmesinin beklendiği ifade edildi.
3M Üst Yöneticisi Mike Roman, konuya ilişkin açıklamasında, " Kovid-19 salgınının değişim hızını ve dünya çapında pazarları altüst ederek şirketlerin daha hızlı uyum sağlama ihtiyacını artırıyor. Yeni çalışma modelinde önemli fırsatlar görüyoruz ve operasyonlarımızı düzene koymak için daha fazla eylemde bulunacağız. Şirketi daha fazla büyüme ile üretkenlik sağlayacak şekilde konumlandırdık." ifadelerini kullandı.
Yeniden yapılanma kapsamında şirketin çevrim içi faaliyetlerine daha fazla odaklanmayı hedeflediği belirtilirken, dijitalleşme karşısında şirketin etkinliğini artırmak ve pazarlamayı güçlendirmek için analitik ile veri kullanımına başlayacağı kaydediliyor.
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