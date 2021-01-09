Dünya son depremler: Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Asya ülkesi Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Tayland'ı da etkileyen deprem, başkent Bangkok'ta şiddetli şekilde hissedildi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan yapılan açıklamada, sabah 06.50'de Laos'un Tayland sınırında bulunan Xayaboury kentinde 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Tayland'ı da etkileyen deprem, ülkenin kuzey kesimleri başta olmak üzere başkent Bangkok'ta hissedildi. Merkez üssü Mueang Nan bölgesi olan depremin yerin 31 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

