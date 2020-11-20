Dünya Kupası'na tam iki yıl kaldı: Işıklar yandı

21 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, ilk kez Ortadoğu'da ve ilk kez yaz ayları dışında yapılacak. 2010 yılında verilen adaylık teklifinde kupanın Haziran ve Temmuz aylarında yapılması planlanmıştı.

Yapılan bütün klima yatırımlarına rağmen körfez bölgesinde bu dönemde yaşanacak yüksek sıcaklık turnuva tarihinin kaymasına neden oldu. Kupanın grup aşamasında futbolseverler günde dört maçı televizyondan izleyebilecek ve 11 saati aşan bir keyif yaşayacak.

Turnuvayı yerinden takip edecekler ise statların birbirine yakınlığı sayesinde günde birden fazla maça yetişebilecek.

Turnuvaya iki yıl kala Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri Hassan Al Thawadi büyük heyecan içinde olduklarını söyledi.

"Geçen her gün bir öncekinde daha önemli oluyor. Bu da Dünya Kupası'nın bizim için ne kadar anlamlı olduğunun bir göstergesi. Bizim futbola ve diğer sporlara olan tutkumuzu gösterecek ilk ve en önemli organizasyon. Bu sadece 28 günlük bir turnuva değil. Bu sadece bir futbol değil. Bu bir kilometre taşı. Hem bizim için hem de bölgemiz için."

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçı 21 Kasım'da oynanacak. Karşılaşmaya çadır görünümünde inşaa edilen 60 bin kişi kapasiteli Al Bayt Stadı ev sahipliği yapacak. Kupanın sahibini ise 18 Aralık'ta 80 bin kişi kapasiteli Lusail Stadı'nda bulacak.

