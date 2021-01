Dünya kaosa sürükleniyor!

Akademisyen ve sosyolog Prof. Dr. Ergün Yıldırım, dünyanın sosyal, ekonomik ve siyasal yönelimi hakkında önemli tespitte bulundu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda dünyanın refah, eşitlik ve özgürlük anlayışı bakımdan kaosa sürüklendiğine belirten Yıldırım, şu tespiti yaptı:

"Dünya ilerleme ilkesine dayanarak çalışmıyor. Hegel, Marx, Comte ve hatta Fukoyama yanıldı. Özgürlüğe, demokrasiye, refaha ve eşitliğe koşan ilerleme yok. Tarih döngüsel. Şu an otoriterliğe, eşitsizliğe ve kaosa gidiyor. İbn Haldun haklı çıkıyor."

Dünya ilerleme ilkesine dayanarak çalışmıyor. Hegel, Marx, Comte ve hatta Fukoyama yanıldı. Özgürlüğe, demokrasiye, refaha ve eşitliğe koşan ilerleme yok. Tarih döngüsel. Şu an otoriterliğe, eşitsizliğe ve kaosa gidiyor.Ibn Haldun haklı çıkıyor.

— Ergün Yıldırım (@ErgunYildirimTr) January 7, 2021



Dünya ilerleme ilkesine dayanarak çalışmıyor. Hegel, Marx, Comte ve hatta Fukoyama yanıldı. Özgürlüğe, demokrasiye, refaha ve eşitliğe koşan ilerleme yok. Tarih döngüsel. Şu an otoriterliğe, eşitsizliğe ve kaosa gidiyor.Ibn Haldun haklı çıkıyor. — Ergün Yıldırım (@ErgunYildirimTr) January 7, 2021 pushfn('ads');