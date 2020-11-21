Dünya gündemine bomba gibi düştü! Putin kanser mi?

Geçtiğimiz günlerde kameralar karşısında öksürük krizine giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kanser ameliyatı olduğu iddia edildi.

Rus muhalif Valeri Dimitriyeviç Solovey tarafından yapılan iddiaya göre Valeri Dimitriyeviç Solovey, Putin'in ne Parkinson ne de Kovid-19 olduğunu söyledi ve Rus liderin şubat ayında acil bir kanser ameliyatı geçirdiğini öne sürdü.



İngiliz basınına konuşan Rus muhalif Valeri Dimitriyeviç Solovey Putin'in sağlık durumyla ilgili "Biri nöropsikolojik, diğer ise kanser" ifadesini kullandı. Valeri Solovey, ikinci teşhise ilişkin "çok çok daha ciddi" değerlendirmesinde bulundu. Tam teşhise yönelik bilgi vermekten kaçınan Putin muhalifi Solovyev, "Ben doktor değilim ve bu sorunları ifşa etmek üzere etik bir hakkım yok" ifadelerini kullandı.

