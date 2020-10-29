Dünya genelinde korkutan korona vaka sayısı

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilere göre, Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan Covid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 45 milyon 75 bin 30 oldu.

ABD, 9 milyon 148 bin 462 vaka sayısıyla birinci sırada yer aldı. ABD'yi 8 milyon 71 bin 189 vaka ile Hindistan, 5 milyon 474 bin 840 vaka ile Brezilya, 1 milyon 581 bin 693 vaka ile Rusya, 1 milyon 235 bin 132 vaka ile Fransa, 1 milyon 194 bin 681 vaka ile İspanya, 1 milyon 130 bin 533 vaka ile Arjantin, 1 milyon 41 bin 935 vaka ile Kolombiya, 965 bin 340 vaka ile Birleşik Krallık ve 906 bin 863 vaka ile Meksika, 894 bin 928 vaka ile Peru izliyor.

Türkiye'deki Covid-19 vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmazken, hasta sayısı ise 370 bin 832. Yaşamını yitiren kişi sayısı ise 10 bin 99.

Öte yandan Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 183 bin 78 kişi yaşamını yitirirken, 32 milyon 856 bin 483 kişi ise enfekte olduktan sonra sağlığına kavuştu.

