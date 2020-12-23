Dünya devleri Ozan Kabak için devreye girdi

Bundesliga'da Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak ile Liverpool ilgileniyor. Kabak'ı Manchester United'ın da istediği öğrenildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre Schalke 04'ün, 20 yaşındaki stoper için istediği rakam belli oldu.

Liverpool'un bir süredir peşinde olduğu Ozan Kabak için Schalke 04, sezon başında istediği 40 milyon poundluk talebini düşürdü. Manchester United'ın da devreye girmesine rağmen Alman ekibi, koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle sezon başında 40 milyon pound istediği Ozan Kabak'ın bonservis bedelini, 25 milyon pounda indirdi.

Ozan Kabak'a Liverpool ve Manchester United ile birlikte Leipzig'in de talip olduğu belirtiliyor.

