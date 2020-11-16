Dünya devi bankadan flaş dolar analizi! Dolar, Türk Lirası...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından dolar hızla düşmeye başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yerli ve yabancı yatırımcılara sıcak mesajlar ve reform açıklamaları gelmeye başladı. Dolar kurunun bundan sonrada düşüp düşmeyeceği merak konusu.



19 Kasım’da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Merkez Bankası’nın bu toplantıda faiz artımına gitmesi bekleniyor. Uzmanlara göre Merkez Bankası piyasaların beklentisini karşılayacak bir artışa giderse dolar daha da düşecek.



‘’Dolar düşecek mi, yükselecek mi?’’ soruları ünlü Amerikan Bankası Goldman Sachs’dan flaş bir dolar raporu geldi. Goldman Sachs ABD'de tartışmalı geçen başkanlık seçimlerine dikkat çekerek paylaştığı raporda, doların 2021 yılında da düşeceğini vurguladı. Söz konusu raporda gelişen ülkelerin para birimlerinin daha güçleneceği ifade edildi. Raporda bu nedenle Rus Rublesi'nin oldukça yüksek değer kazanacağının altı çizlliyor. 2021 yılının Rus Rublesi için olumlu geçeceği rublenin dolar karşısında değer kazanacağı ifade ediliyor



Goldman Sachs’ın raporunda Türk Lirası için de dikkat çeken hususlar yer alıyor. Bu raporda Rus rublesi için Türk lirasına göre “çok daha iyimser” olduğu öne sürülüyor. Banka yayınlanan notta, 12 aylık tahminini de paylaştı. Notta bu kapsamda "TCMB faizi sadece bir kez artırsa bile, Türkiye’nin, liranın yeniden zayıflatmasını engellemek için büyümeyi önceleyen politikalarından uzaklaşmasını sağlayacak ‘güvenilir ve geniş tabanlı bir kararlılığa’ ihtiyacı var. Birçok piyasa katılımcısı, faiz oranlarındaki artışların etkileri hakkında devam eden ortodoks olmayan açıklamalar ve son faiz toplantılarındaki karışık mesajların ardından daha fazla ikna edilme ihtiyacı duyuyor; bu nedenle 12 aylık tahminlerimiz lira için hala zayıf öngörüler içeriyor” denildi.

