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Dün Meclis'te konuşmuştu! Selami Altınok koronavirüse yakalandı
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok,Covid-19'a yakalandı. Altınok, dün Meclis'te maskesiz konuşma yapmıştı.
GÜNDEM 13.12.2020, 16:22
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Covid-19 testi pozitif çıktı. Altınok, dün TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı Bütçesi ile ilgili konuşan Altınok, kendisiyle temaslı olanları uyardı. Altınok'un dün AK Parti Erzurum İl Başkanlığı, Twitter hesabından paylaşılan fotoğraftında Meclis'te maskesiz bir şekilde konuşma yaptığı görüldü. Virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Altınok, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
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