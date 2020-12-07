Dulavrat otu nedir? Dulavrat otu neye yarar?

Soğuk hava koşullarına oldukça dayanıklı olan ve latince adı ‘Arctium lapa’ olan Dulavrat otu papatyagiller familyasındandır.

Nemli bölgeleri ve gölgeyi tercih eden bu ot ülkemizde daha çok Orta, Kuzey ve Doğu Anadolu’da rastlanır.

Avrupa, Kuzey Asya ve Kuzey Amerika’da da oldukça yaygındır.

Bilinen diğer isimleri arasında Uluavratotu, Pıtrak, Dulkarıgömleği, Hanımyaması vardır

Dulavrat otu bitkisinden; dulavrat otu çayı, dulavrat otu yağı, dulavrat otu tentürü ve dul avrat otu merhemi üretilir.

Dulavrat otu toplanırken Güzel avrat otu kökleriyle karıştırılmamalıdır.

Alerjiye sebep olabileceği ya da bazı durumlarda tüketilmesi zararlı olabileceğinden, Dulavrat otunun kullanımı hakkında mutlaka uzman görüşlerine başvurulmalıdır.

Sistit ve frengi gibi bazı idrar ve üreme sistemiyle ilgili hastalıkların tedavisinde etken bir rolü vardır.

Dulavrat otu içerisinde bulunan antioksidan maddesi sayesinde kandaki enfeksiyonlu hücreleri temizler.

Vücut içerisindeki toksinleri attığından cilt yüzeyindeki kan dolaşımını hızlandırır.

Vücudu temizler hormonların daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Böbrek üstü bezlerini çalıştırarak daha rahat tuvalete çıkmaya yardımcı olur.

Vücutta biriken sıvı oranını daha kolay atılmasını sağlar ve sodyumun neden olacağı şişkinlikleri engeller..

Böbreklerde taş ve kum gibi maddelerin oluşumunu önler.

Cilt yüzeyinde meydana gelen akne, sivilce, sedef ve egzama gibi hastalıklarına dulavrat otunun yağı birebir fayda sağlar.

Yaralanmalar sonucu zarar gören yerlerde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir ottur. Kandaki şeker oranını dengeler.Üst solunum yolu hasatlıkları sırasında tüketilmesi nedeniyle vücudun ter ile hastalıklı hücrelerin atılmasını destekler.

Bağışıklığı güçlendirir vücuda dinçlik verir.

Dulavrat otundan hazırlanan sabunla saçların dökülmesini ve kepeklenmesi engellenir.

Ayrıca gut hastalığında etkili olduğu gözlemlenmiştir.



