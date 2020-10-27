Dul ve yetim aylığı alanlar işsizlik ve engelli maaşı alabilir mi?

Sosyal güvenlik sisteminin en çok kafa karışıklığına sebep olan konuların başında dul ve yetim maaşları geliyor.

Vefat eden eşi ya da babası üzerinden dul veya yetim aylığı alan kişiler, sigortalı olarak çalıştıkları iş yerinden, kendi kusur ve istekleri dışında işveren tarafından çıkartıldıkları işsizlik maaşı alma haklarının olup olmadığını merak ediyor.

Söz konusu vatandaşlar, 4447 sayılı İşsizlik Ödeneği Kanunu tarafından belirlenmiş olan prim gün sayısı, iş akdinin sona erdirilme sebebi gibi şartları sağlayarak başvuru yaptıkları takdirde işsizlik ödeneğinden faydalanabilir mi?

Vefat etmiş olan ebeveynlerin geri kalan çocukları, kadın veya erkek olduğu fark etmeksizin ebeveynlerinin vefat etmiş olması dolayısıyla yetim aylığı alabilmeleri için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ya da yabancı bir ülkenin mevzuatı kapsamında çalışmamaları, sigortalılıkları dolayısıyla kendilerine aylık bağlanmamış olması gerekir. Buradan yola çıkarak vefat eden kişi emekli olduğu için, geride kalan çocuklarına yetim maaşı bağlandığını söylemek mümkün.

Peki SGK kapsamında çalışan bir kişi, hem kendi maaşını hem de vefat eden ebeveyninin emekli maaşını alabilir mi? SGK'ya tabi bir şekilde çalışma hayatını sürdüren kişiler, aynı zamanda dul ve yetim aylığı alabilir.

Sigortalı çalışanların yine sigortadan yetim aylığı alma durumları ise farklıdır. Bu durumda kız çocuklarının, evlenmesi, boşanması durumunda eski eşiyle yaşamaya devam etmesi ve son olarak sigortalı bir işe girmesi durumunda yetim aylığı kesiliyor.

Erkek çocuklar için ise durum farklıdır. Erkek çocukların yetim aylığından faydalanma durumu, eğitim durumları göz önünde bulundurularak planlanıyor.

