Düğünler yasaklandı mı? Nikahlarda kaç kişi olabilir?
Düğünler yasaklandı mı? Nikahlarda kaç kişi olabilir? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs yasakları sonrası araştırılıyor. İşte merak edilen soruların cevapları...
GÜNDEM 30.11.2020, 22:10
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Türkiye’de 30 Kasım 2020 itibari ile salgın tedbirleri açısından yeni aşamaya geçildi. Yoğun bakım ve hastane kapasitelerinin çok artması, günlük vaka sayısı açısından dünyada ilk 5 ülke arasına girmemiz daha sert tedbirleri beraberinde getirdi. Bugün açıklanan tedbirler arasında düğün ve nikahlara yönelik tedbirler de yer aldı. Düğün ve nikahlarda kişi sınırlaması uygulanacak. Peki nikahlarda kaç kişi olabilir?
30 Kasım’da düğünler yasaklandı mı? sorusunu soranlar için herhangi bir yasaklama gelmedi. Fakat nikahlarda kişi sınırlaması getirildi. Kişi sınırlamasının düğünlerde de geçerli olup olmayacağı kararname ile belli olacak. İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile tüm detaylar belli olacak.
Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına kadar ikinci bir karara göre nikahlarda 30 kişi bulunabilir. Düğünler için karar geldiğinde sizlerle paylaşacağız.
30 Kasım’da düğünler yasaklandı mı? sorusunu soranlar için herhangi bir yasaklama gelmedi. Fakat nikahlarda kişi sınırlaması getirildi. Kişi sınırlamasının düğünlerde de geçerli olup olmayacağı kararname ile belli olacak. İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile tüm detaylar belli olacak.
Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına kadar ikinci bir karara göre nikahlarda 30 kişi bulunabilir. Düğünler için karar geldiğinde sizlerle paylaşacağız.
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