Düğüne çelenk gönderilir mi? Üzerine ne yazılır?

Düğün törenleri için özel hazırlanan çiçekler olan düğün çelenkleri, yakınlarımıza varlığımızı ve desteğimizi hissettirebilmek adına önemli bir mesaj taşır.

En eski, etkileyici ve geleneksel tebrik yollarından biri olan düğün törenlerine çiçek göndermek, birbirleri ile uyumlu çiçeklerin gösterişli bir şekilde aranje edilerek hazırlandığı çelenk çeşitleri ile birlikte hayata geçirilir. Düğüne çelenk göndermek karşınızdaki kişiyi ve töreni ne kadar önemsediğinizi gösterirken sizin için de bir prestij göstergesi olarak yorumlanabilir.

Şahsınız, işyeriniz, temsil ettiğiniz kurum veya arkadaş grubu adına tebrik etmek istediğiniz çiftler için sipariş edebileceğiniz düğün çelenk fiyatları düşünülenin aksine uygun fiyatlara sahiptir. 140 TL’den başlayan fiyatlar ile farklı tasarımlara sahip bu gösterişli aranjmanları satın alabilirsiniz.



Düğün çelenkleri içerisinde beyaz ve kırmızı gerberalar başta olmak üzere pembe, sarı ve benzeri renklerde papatyalar ile gerberalar yer alır. Karanfil, antoryum, lisyantus, orkide, lilyum ve güllerin yer aldığı düğün çelenkleri de hazırlanabilmektedir. Bu çelenkler tek veya iki katlı platformlar üzerinde hazırlanır. Platformların renkleri, çiçek renkleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanır.

Düğün çelenklerinde çiçeklerin aralarına yeşil yapraklar yerleştirilerek daha görkemli bir görünüm elde edilir. Bazı aranjmanlarda yapraklara cipsolar eşlik eder. Özellikle bahar ile birlikte mevsim çiçeklerine yer verilen düğün çelenkleri de hazırlanır. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi düğün çelenklerinin öncelikli çiçekleri farklı renk tonlarında gerberalardır. Bu çiçekler tek renk halinde ayaklı sepetlerde dekore edildiği gibi iki veya üç renk gerberaların bir arada bulunduğu düğün çelenkleri de bulunmaktadır.



Çelenk siparişinizi önceden verip istediğiniz gün ve saatte törenin yapılacağı adrese ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte birçok şehirde olduğu gibi İstanbul çelenk siparişi vermek istediğinizde internet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde çiçek gönderimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



Çelenklerin üzerinde bir veya iki adet yazı yazılabilen alan yer alır. Bu alanlarda çiçekleri gönderen kişileri belirten ibarelere ve mümkün olan en kısa kutlama metinlerine yer verilir. Birden fazla şerit yazı alanı bulunan çelenklerde üst kısımda yer alan bölüme mesaj yazılırken alt kısmındaki şerit üzerine kişilerin adları ve soyadları yazılır.



Sevdiklerinizin her anlarında yanlarında olarak desteğinizi hissettirebileceğiniz çiçek aranjmanları için 444Çiçek’i ziyaret edebilirsiniz.

