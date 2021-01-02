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Düğün takıları kadında mı erkekte mi kalacak? İşte son durum...

Yıllardır tartışılan konulardan biri de düğün ya da nikahta toplanan takıların akıbeti idi. Bu konuda farklı mahkeme sonuçlarının olduğu da gerçek. Peki son durum ne? Takılar kimde kalacak?

GÜNDEM 02.01.2021, 12:27
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Düğün takıları kadında mı erkekte mi kalacak? İşte son durum...
Yeni bir yuva kuran çifte yardım etmek amacıyla düğün ya da nikah sırasında takılan altın ve paraların kimde kalacağı konusunda tartışmalar devam ediliyor. Öyle ki mahkemeler de bile konuyla alakalı olarak farklı hükümler çıktı. Misal olarak Yüksek mahkeme Şubat 2018'de aldığı kararla ‘takılar kadının’ derken, Aralık 2020'de ise ‘Takılar ortak mal’ şeklinde hüküm bildirdi.
 Yargıtay'ın takı konusunda kadınların boşanması halinde mağdur durumuna düştüğüne karar kılmış 1990'lı yıllarda  “Düğünde takılar kadına aittir” hükmünü vermişti. 
2001 yılında değişen Medeni Kanun ile birlikte, kadın evlilik birliği içerisinde kendi rızası ile verdiği takıları boşanma aşamasında geri istemiyordu. Evlilik birliği içerisinde alınan gayrimenkul ve menkul mallar ise ikiye bölünüyordu. 
Yargıtay konuyla ilgili verdiği son hükümde, düğünde takılan ziynet eşyalarında kadına özgü kolye, küpe gibi takıların kadına, erkeğe özgü kemer, kol saati gibi takıların da erkeğe verilmesini kararlaştırdı. 
Yüksel mahkeme takılan çeyrek, yarım, tam gibi altınlar içinde ortaktır kararını verdi.
Sözün kısası bu konuda henüz yapılmış bir hüküm birliği yok...

NİSAN 2009:  Bursa'da eşinden ayrılan bir kadın, eski eşine düğün takılarını geri alabilmek için dava açtı. Eski eş ise “Altınları kendi rızası ile verdi, borçlarımızı ödedik” dedi. Mahkeme onu haklı bularak davayı reddetti. Kadın ise pes etmeyip davayı üst mahkemeye taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Mahkemesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay kararında ‘Kendi rızası ile vermiş olsa bile düğünde takılan takılar kadınındır' dedi. Bu kararda, Yargıtay erkeğe-kadına özgü takı ayrımına gitmedi.

EYLÜL 2020: Yargıtay, yine benzer bir boşanma davasında ise, düğünde erkeğe takılan ve “kadına özgü” olmayan takıların artık erkeğe verilebileceğine hükmetti. Yani, kadına takılan ve ona özgü olan her türlü takı yine kadına aitti. Erkeğe özgü takılar ise, erkeğe ait olarak hüküm verildi.

ARALIK 2020: Bursa'da boşanmak için yerel mahkemeye başvuran bir çift için, yerel mahkeme “Takılar kadınındır” dedi. Koca ise karara itiraz etti ve kararı üst mahkemeye taşıdı. Bunun üzerine ise Yargıtay, önceki kararın aksine eşlerden kime ait olduğu belli olmayan çeyrek veya tam altınların ortak mal sayılacağına hükmetti.
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