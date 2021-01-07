Düğün, nişan, kına yasakları ne zaman kalkacak? Cezası ne kadar?

Koronavirüs salgınındaki vaka artışları nedeniyle 81 ilde nişan, kına, sünnet düğünü gibi etkinlikleri kısıtlanmış, nikah şeklindeki düğünlere ise saat sınırlamasını getirilmişti.

Düğün yapmak isteyen vatandaşlar düğün ve nikah kısıtlamalarına yönelik gelişmeleri merak ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun toplantısında alınan tavsiye kararları doğrultusunda 81 il valiliğine düğün ve nikah merasimlerine yönelik genelge göndermişti.

Salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklere yönelik tüm illerde kısıtlamalar getirilmişti.



"Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere de müsaade edilmezken düğün kısıtlamaları devam ediyor.

Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılması da yasaklanmıştı.

Düğün yasaklarının ne zaman biteceği ve düğünlerin ne zaman normale döneceği henüz belli değil.



Düğün nikah benzeri etkinliklere uymayan yasakları ihlal edenler Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 3150 TL idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."

