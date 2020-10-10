Dubai’den Türkiye'ye korona bahaneli uçuş boykotu!

Türkiye Cumhuriyeti BAE Büyükelçiliği’nin internet sitesinde “Türkiye ile BAE arasındaki doğrudan seferler halen askıda olup, ne zaman başlayacağı henüz belli değildir” denilirken, durumun corona bahanesi ile uçuş boykotuna dönüştüğü yorumları yapılıyor.

Türk işadamları Dubai’ye Ukrayna, Katar ve Mısır üzerinden ulaşabildiklerini söyledi.

Emirates, Dubai- İstanbul uçuşlarının Haziran’da tekrar başlayacağını duyurmuştu ancak henüz seferler tekrar başlamadı. THY’nin de halen Dubai’ye hiçbir programlı uçuşu bulunmuyor.



İstanbul’dan Dubai’ye halen uçakla en hızlı rota Ukrayna üzerinden geçmek, bu durumda 13.40’da yola çıkıp gece 2.00’da Dubai’de olunabiliyor. Böylece 3.5 saatlik yol 10 saate çıkıyor. Pandemi öncesi 1.500 TL’ye direkt uçuş bileti alınabilirken şimdi bu yolla gidiş en ucuz 2.800 TL’yi buluyor.

