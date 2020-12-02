Filistin Enformasyon Merkezi'nin verdiği bilgiye göre İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleştirilmesinin ardından önümüzdeki yıl Dubai'de ilk "İsrail" okulunun açılacağı belirtildi.

İsrail’in ilgili bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu adım, normalleşme anlaşmasının ardından BAE'deki İsrailli azınlığın statüsünü güçlendirme çabası çerçevesinde gerçekleşiyor.

Açıklamaya göre, BAE’de İsrailli sayısının artması beklentileri gölgesinde okula 200 öğrencinin kaydolması bekleniyor.

Bu proje, İsrail eğitimini dünyaya yaymak için Diaspora İşleri Bakanlığı adına çalışan United Örgütü aracılığıyla uygulanacak.

BAE'deki İsrailli azınlığın sayısı bin kişi olup, normalleşme anlaşmalarının yapılmasının ardından önümüzdeki yıllarda sayının artacağı tahmin ediliyor.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (utanç anlaşmaları) 15 Eylül tarihinde ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da imzalanmıştı.

