Son Dakika
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Joe Biden'ı kutlama mesajı gönderdi
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46. başkanı seçilen Joe Biden'ı kutladı.
GÜNDEM 18.12.2020, 12:05
1
DSP'den yapılan açıklamada, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Amerika Büyükelçiliği aracılığıyla Joe Biden'a bir kutlama mesajı gönderdiği belirtildi.
Mesajında, Türkiye ve ABD arasındaki dostluk ilişkilerinin 73 yıllık geçmişinde zaman zaman gerilimli dönemler yaşansa da bunun devletlerin karşılıklı ulusal çıkarlarına gösterdikleri saygı ölçüsünde bertaraf edilebildiğini belirten Aksakal, şunları kaydetti:
"Umuyor ve ümit ediyorum ki son zamanlarda yine bu türden gerilimlerin yaşandığı gerçeğini görerek, önümüzdeki süreçte iki dost ve müttefik ülke olarak karşılıklı hak ve çıkarlarımıza saygı çerçevesinde daha verimli iş birlikleri yaratma olanağı sağlanabilir. Bu düşüncelerle ABD Başkanlığına seçilen ve 20 Ocak 2021 tarihinde görevi Sayın Donald Trump'tan devralacak Sayın Joe Biden'ı kutluyorum, görevi döneminde başta Amerika halkı olmak üzere tüm dünya insanlığının gelişimine yönelik olumlu çalışmalarında başarılar diliyorum."
Mesajında, Türkiye ve ABD arasındaki dostluk ilişkilerinin 73 yıllık geçmişinde zaman zaman gerilimli dönemler yaşansa da bunun devletlerin karşılıklı ulusal çıkarlarına gösterdikleri saygı ölçüsünde bertaraf edilebildiğini belirten Aksakal, şunları kaydetti:
"Umuyor ve ümit ediyorum ki son zamanlarda yine bu türden gerilimlerin yaşandığı gerçeğini görerek, önümüzdeki süreçte iki dost ve müttefik ülke olarak karşılıklı hak ve çıkarlarımıza saygı çerçevesinde daha verimli iş birlikleri yaratma olanağı sağlanabilir. Bu düşüncelerle ABD Başkanlığına seçilen ve 20 Ocak 2021 tarihinde görevi Sayın Donald Trump'tan devralacak Sayın Joe Biden'ı kutluyorum, görevi döneminde başta Amerika halkı olmak üzere tüm dünya insanlığının gelişimine yönelik olumlu çalışmalarında başarılar diliyorum."
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 18 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Celta de Vigo
|13
|16
|10. Real Betis
|13
|16
|11. Eibar
|13
|15
|12. Valencia
|13
|14
|13. Athletic Bilbao
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü