DSP Genel Başkanı Aksakal: ABD'de kim seçilirse seçilsin, sana ne

Demokratik Sol Parti ( DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Bilecik İl Başkanlığı açılışına katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldi. Parti otobüsü üzerinden açılışa katılan partililere seslenen Aksal ABD'de yapılan başkanlık seçimine ilişkin, ''Şimdi Biden kazandı, herkes sıraya girdi tebrik etmek için. En alttan en üste kadar. ABD'de kim seçilirse seçilsin, sana ne.'' dedi.

Siyaset kurumunun büyük bir dejenerasyona uğradığını savunan Önder Aksakal, ''Artık kimin sağcı kimin solcu olduğu belli değil. Eskiden kendisine solcuyum diyenler, oy isteyenler şimdi sağdan umut besliyor. Yakın zamanda iktidar partisinden ayrılanlar oldu. Bakanlıklar, başbakanlıklar yapmışlar. Şimdi diyor ki eski Sayın Başbakan, 'ben kendimi yaşamımın hiçbir döneminde sağcı hissetmedim'. Ya Allah aşkına, milletin aklı ile alay etmeyin. Ne muhafazakarlık ne dindarlık ne solculuk ayıp. Hiçbiri ayıp değil, yeter ki dürüst ol.'' diye konuştu.

ABD'de yapılan başkanlık seçimine de değinen Aksakal, şunları kaydetti:

''Şimdi Biden kazandı, herkes sıraya girdi tebrik etmek için. En alttan en üste kadar. ABD'de kim seçilirse seçilsin, sana ne. Irak'taki o kadar kan kimin zamanında aktı kardeşim. Sen ne yapacaksın, kim başkan oldu? Sen kendi işine bak. Bu memlekette yaşayan insanları evine tok gönderebiliyor musun sen ona bak.''

