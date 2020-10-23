DSÖ'den uyarı geldi!

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan genel merkezindeki basın toplantısında dünyadaki koronavirüs salgını hakkında son duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayılarının hızla artması üzerine ülke liderlerine “acil eylem” çağrısında bulunan Ghebreyesus, “Pandemide özellikle kuzey yarımkürede kritik bir noktadayız" dedi.

Önümüzdeki birkaç ayın çok zor geçeceğini ve bazı ülkelerin "tehlikeli bir yolda" olduğunu belirten Genel Ghebreyesus, "Pandemide özellikle kuzey yarımkürede kritik bir noktadayız" ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, “Çok fazla ülkede vakaların katlanarak artığı görülüyor. Bu durum hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin kapasitesine yakın veya üzerinde çalışmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus ayrıca ülke liderlerini daha fazla can kaybını, temel sağlık hizmetlerinin çökmesini ve okulların tekrar kapanmasını önlemek amacı ile derhal harekete geçmeleri konusunda da uyardı.

