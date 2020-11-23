DSÖ’den üçüncü dalga uyarısı

Tüm dünyada koronavirüs nedeniyle vaka sayısı 53 milyonu aştı, 1 milyon 300 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Salgın hızla yayılmaya devam ediyor ve vaka sayıları yükseliyor.

Çok sayıda Avrupa ülkesi günlük vaka sayılarında yaşanan patlamalar nedeniyle yeni tedbir kararları aldı, karantina ilan etti. Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler umut yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) üçüncü dalga uyarısı geldi.

DSÖ’nün Covid-19 özel temsilcilerinden David Nabarro, Avrupa ülkelerini üçüncü dalgaya karşı uyardı.

David Nabarro, "İlk dalgayı kontrol altına aldıktan sonra yaz aylarında gereken altyapıyı kurmayı ihmal ettiler. Şimdi ikinci dalga ile karşı karşıyalar. Eğer şimdi de gerekli altyapı oluşturulmazsa gelecek yılın başında üçüncü dalga ile karşılaşacağız" dedi.

Güney Kore gibi enfeksiyon vaka sayılarını kontrol altına almayı başarmış Asya ülkelerini örnek gösteren Nabarro, "İnsanlar çok angaje durumda, virüsün yayılmasını zorlaştıracak şekilde hareket ediyorlar. Sosyal mesafelerini koruyor, maske takıyor, hasta olduklarında izole oluyor, ellerini ve yüzlerini yıkıyorlar. Risk gruplarını koruyorlar" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerine önlemleri yürürlükten kaldırmama çağrısı yapan Nabarro, "Sayılar düşene ve düşük seyredene kadar beklemek gerekiyor" dedi.

