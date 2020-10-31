DSÖ'den Türkiye açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İzmir'de meydana gelen deprem hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.
GÜNDEM 31.10.2020, 04:36
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Türkiye ve Yunanistan'daki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.
Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, "Sözlerime, DSÖ'nün bugünkü depremden sonra Türkiye ve Yunanistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, başlamak istiyorum" dedi.
Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Ghebreyesus, "İhtiyaç sahiplerine acil tıbbi bakımın sağlandığından emin olmak için iki ülke ile birlikte çalışacağız" ifadesini kullandı.
Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, "Sözlerime, DSÖ'nün bugünkü depremden sonra Türkiye ve Yunanistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, başlamak istiyorum" dedi.
Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Ghebreyesus, "İhtiyaç sahiplerine acil tıbbi bakımın sağlandığından emin olmak için iki ülke ile birlikte çalışacağız" ifadesini kullandı.
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