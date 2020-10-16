DSÖ’den şoke eden Remdesivir açıklaması: Hiç bir işe yaramıyor!

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, pek çok ülkede aşı ve ilaç araştırmaları aralıksız devam ediyor. Ebolaya karşı geliştirilen ve corona tedavisinde de etkili olduğu öne sürülen Remdesivir ilacıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Corona hastalarının tedavisinde ‘mucizevi ilaç’ olarak gösterilen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tedavisinde de kullanılan Remdesivir’le ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden çarpıcı bir açıklama geldi. DSÖ, yapılan son çalışmalarda Remdesivir adlı ilacın Covid-19 tedavisinde iyileşme ve hastanede kalma süresine bir etkisinin olmadığını savundu.



Reuters’ın aktardığına göre DSÖ’nün araştırması 30 ülkeden 11 bin 266 hastanın tedavi sürecindeki verileri incelenerek gerçekleştirildi.

Çalışmayı yorumlayan DSÖ’den Richard Peto, “Bunlar güvenilir sonuçlar. Kimsenin aksini söylemesine izin vermeyin, çünkü bunu deneyecekler” dedi.



ABD merkezli Gilead ilaç şirketi ise DSÖ’nün açıklamasına tepki gösterdi. Örgütün elde ettiği bulgulara itiraz eden Gilead yetkilileri, “DSÖ verileri tutarsız görünüyor. Akademik dergilerde yayımlanan, kontrol edilmiş araştırmalar Remdesivir’in etkisini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

