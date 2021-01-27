DSÖ'den önemli uyarı geldi! Hamile kadınlar aşı konusunda ne yapmalı?

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) hamile kadınların koronavirüs aşısı olmamaları konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, Amerikan ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenlik verilerinin eksik olması nedeniyle hamilelerin bu aşıyı yaptırmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları gibi yüksek riske maruz kalan anne adaylarının ise aşıyı yaptırabileceğini aktarıldı.

DSÖ aynı uyarıyı Pfizer aşısı için de yapmıştı.

