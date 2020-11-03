DSÖ'den önemli açıklama! Direktör Ghebreyesus korona testi yapmadı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, koronavirüs taşıyan bir şahısla temas kurduğu öğrenildi.
GÜNDEM 03.11.2020, 05:02
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temas kurduğunu anlayınca kendisini karantinaya almasına rağmen henüz koronavirüs testi yaptırmadığı açıklandı.
DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezindeki video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısına evinden bağlanana Ghebreyesus, durumunun iyi olduğunu ve virüse ilişkin semptom göstermediğini belirtti.
Koronavirüs testi pozitif olan biriyle temaslı olduğu tespit edilen Ghebreyesus, "Ancak DSÖ protokollerine uygun bir şekilde gelecek günlerde kendimi karantinaya alacağım" dedi.
Öte yandan, Ryan'ın söylediklerinin aksine Ghebreyesus'un halsiz ve yorgun hali dikkati çekti.
DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezindeki video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısına evinden bağlanana Ghebreyesus, durumunun iyi olduğunu ve virüse ilişkin semptom göstermediğini belirtti.
Koronavirüs testi pozitif olan biriyle temaslı olduğu tespit edilen Ghebreyesus, "Ancak DSÖ protokollerine uygun bir şekilde gelecek günlerde kendimi karantinaya alacağım" dedi.
Öte yandan, Ryan'ın söylediklerinin aksine Ghebreyesus'un halsiz ve yorgun hali dikkati çekti.
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