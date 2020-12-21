DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüs açıklaması
DSÖ, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.
GÜNDEM 21.12.2020, 20:27
DSÖ yaptığı açıklamada, "koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair hiçbir kanıt yok" ifadesini kullandı.
İngiltere’de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19’un mutasyona uğramış türü tüm dünyada endişeye neden oldu. Birçok ülke tedbirler alarak İngiltere ile olan uçuşları durdurma kararı aldı.
Bulaşıcı Hastalık Doktoru Viktor Petrov, Ukrayna’nın batı bölgesinde bir hastada mutasyona uğramış Covid-19 türünün tespit edildiğini açıkladı. Petrov, “Nikolay isimli hastam işi gereği Çekya’ya gidip geliyor. İngiltere’nin duyurduğu mutasyona uğramış yeni tip korona virüse yakalandı. Zakarpatya bölgesinde bu virüsün görüldüğünü doğrulama şansım da oldu. Bu virüs grip ve Hepatit C gibi çok hızlı yayılıyor” dedi.
İngiltere’de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19’un mutasyona uğramış türü tüm dünyada endişeye neden oldu. Birçok ülke tedbirler alarak İngiltere ile olan uçuşları durdurma kararı aldı.
Bulaşıcı Hastalık Doktoru Viktor Petrov, Ukrayna’nın batı bölgesinde bir hastada mutasyona uğramış Covid-19 türünün tespit edildiğini açıkladı. Petrov, “Nikolay isimli hastam işi gereği Çekya’ya gidip geliyor. İngiltere’nin duyurduğu mutasyona uğramış yeni tip korona virüse yakalandı. Zakarpatya bölgesinde bu virüsün görüldüğünü doğrulama şansım da oldu. Bu virüs grip ve Hepatit C gibi çok hızlı yayılıyor” dedi.
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