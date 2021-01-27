DSÖ'den Moderna aşısına ilişkin kritik uyarı: Hamileler yaptırmasın
DSÖ, Amerikan ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen corona virüsü (koronavirüs) aşısına ilişkin uyarıda bulundu.
GÜNDEM 27.01.2021, 02:03
Dünya Sağlık Örgütü, hamilelerin güvenlik verileri eksik olduğu gerekçesiyle Moderna aşısını olmamaları gerektiğini açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Moderna şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenlik verilerinin eksik olması nedeniyle hamilelerin bu aşıyı yaptırmaması gerektiği ifade edildi.
Öte yandan, açıklamada koronavirüsüne karşı ön cephede savaşan sağlık çalışanları gibi yüksek riske maruz kalan anne adaylarının ise aşıyı yaptırabileceğini aktarıldı.
DSÖ aynı uyarıyı Pfizer aşısı için de yapmıştı.
Öte yandan, açıklamada koronavirüsüne karşı ön cephede savaşan sağlık çalışanları gibi yüksek riske maruz kalan anne adaylarının ise aşıyı yaptırabileceğini aktarıldı.
DSÖ aynı uyarıyı Pfizer aşısı için de yapmıştı.
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