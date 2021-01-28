DSÖ'den korkutan mutasyon raporu!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonunun 70 ülkede, Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonun ise 31 ülkede görüldüğünü belirtti.
GÜNDEM 28.01.2021, 00:28
Koronavirüsün İngiltere’de ve Güney Afrika’da ortaya çıkan ve daha hızlı bulaşan yeni türleri dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün haftalık epidemiyolojik raporunda, İngiltere’de ortaya çıkan yeni türün 70, Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni türün ise 31 ülkede tespit edildiği ifade edildi.
Dünya genelinde ise toplam vaka sayısı 101 milyon 3 bin 233’e, toplam can kaybı ise 2 milyon 171 bin 582’ye ulaştı
Dünya Sağlık Örgütü’nün haftalık epidemiyolojik raporunda, İngiltere’de ortaya çıkan yeni türün 70, Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni türün ise 31 ülkede tespit edildiği ifade edildi.
Dünya genelinde ise toplam vaka sayısı 101 milyon 3 bin 233’e, toplam can kaybı ise 2 milyon 171 bin 582’ye ulaştı
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