DSÖ'den korkutan açıklama!

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle koronavirüs salgını kapsamında 2020 yılının son basın toplantısını yaptı.

Geçen yıl başlayan salgında bir yılın geri kaldığını belirten Ghebreyesus, DSÖ'nün pandemi politikasını savunduğu açıklamasında "Küresel dayanışma oluşturmak için dünyanın dört bir yanından binlerce muhteşem bilim insanıyla çalıştık. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bazen iyi, bazen zorlayıcı, bazen tam anlamıyla şaşırtıcı ama hepsi faydalı" dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde toplantıları takip eden gazetecilere teşekkür eden Ghebreyesus, "Hiçbirimiz bir salgını kendi başımıza bitiremeyiz ama bu salgını birlikte bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında soruları cevaplayan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise günümüz dünyasının bilim ve aşılar konusunda ileri bir safhada olduğunu vurguladı.

Koronavirüs salgınının şiddetli olduğunu ve küresel çapta hızla yayıldığını ifade eden Ryan, "Muhakkak ki bu salgın en büyük olanı değil. Bu virüs çok bulaşıcı, insanları öldürüyor ve pek çok kişiyi sevdiklerinden mahrum ediyor" diye konuştu.

Ayrıca koronavirüs vaka sayıları üzerinden gelecekteki salgına dair tedirgin eden açıklamada bulunan Ryan, "Bu bir uyarı alarmdır. Gelecekte daha da şiddetli olabilecek bir şeye (salgına) karşı hazırlanmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

