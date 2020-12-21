DSÖ'den flaş mutasyon açıklaması! Ciddi ölüme neden olduğuna...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.
GÜNDEM 21.12.2020, 20:35
İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen mutasyona uğrayan koronavirüs Avrupa ülkelerini etkisi altına almaya başlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni virüs türüyle ilgili yüreklere su serpen açıklama geldi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı ifade edildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı ifade edildi.
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