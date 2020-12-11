DSÖ'den flaş ''aşı'' açıklaması: Güvenceye aldık
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını güvence altına aldıklarını söyledi.
GÜNDEM 11.12.2020, 23:00
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
En çok ihtiyaç duyan ülkelere aşı tedarik etmek için 4,3 milyar dolar tutarında acil finansman açığıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Ghebreyesus, uluslararası topluma ve bağışçılara, "aşıların güvence altına alınabilmesi, hayatların kurtarılması ve küresel ekonominin bir an evvel iyileştirilmesi" için kendilerine destek vermesi çağrısında bulundu.
Ghebreyesus, DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) şimdiye kadar 189 ülke ve ekonominin katıldığını belirterek, program kapsamında üç aşı adayından düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar doz Kovid-19 aşısını güvenceye aldıklarını aktardı.
Aşı adaylarının ismini vermeyen Ghebreyesus, daha fazla Kovid-19 aşısı temini için farklı aşı üreticileriyle de görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.
En çok ihtiyaç duyan ülkelere aşı tedarik etmek için 4,3 milyar dolar tutarında acil finansman açığıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Ghebreyesus, uluslararası topluma ve bağışçılara, "aşıların güvence altına alınabilmesi, hayatların kurtarılması ve küresel ekonominin bir an evvel iyileştirilmesi" için kendilerine destek vermesi çağrısında bulundu.
Ghebreyesus, DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) şimdiye kadar 189 ülke ve ekonominin katıldığını belirterek, program kapsamında üç aşı adayından düşük ve orta gelirli ülkeler için 1 milyar doz Kovid-19 aşısını güvenceye aldıklarını aktardı.
Aşı adaylarının ismini vermeyen Ghebreyesus, daha fazla Kovid-19 aşısı temini için farklı aşı üreticileriyle de görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.
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