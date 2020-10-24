DSÖ'den flaş açıklama! Aşı için tarih verildi

DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan, basın mensuplarına yönelik yaptığı koronavirüs aşısının tarihi hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Swaminathan "Devam eden aşı çalışmalarını izleyebildiğimiz kadarıyla en iyi beklentimiz, yıl sonundan önce, muhtemelen kasım sonundan itibaren, bir veya iki aşı denemesinden sonuç alabileceğimizdir" dedi.

Aşıların acil kullanımının gündeme gelmesi halinde ise DSÖ'nün bu konuda "minimum kriterleri" olduğunu belirten Swaminathan, dünya genelinde 10 aşının Faz 3 denemelerinin devam ettiğini işaret ederek aşıların başarılı olmasına ilişkin beklentilerin "dengeli" olması gerektiğini vurguladı.

Aşıların Kovid-19'a karşı başarılı olmama ihtimaline de değinen Swaminathan, "Çünkü aşı denemelerinin başarı oranlarının yüzde 10-20 olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da Avrupa'da vaka sayılarında, hastaneye yatışlarda ve ölümlerde "fevkalade" bir artış olduğunu söyledi.

