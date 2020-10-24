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DSÖ'den flaş açıklama! Aşı için tarih verildi

DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan, koronavirüs aşısının tarihi hakkında önemli bir açıklama yaptı.

GÜNDEM 24.10.2020, 00:59
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DSÖ'den flaş açıklama! Aşı için tarih verildi
DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan, basın mensuplarına yönelik yaptığı koronavirüs aşısının tarihi hakkında önemli bir açıklama yaptı.
Swaminathan "Devam eden aşı çalışmalarını  izleyebildiğimiz kadarıyla en iyi beklentimiz, yıl sonundan önce, muhtemelen kasım sonundan itibaren, bir veya iki aşı denemesinden sonuç alabileceğimizdir" dedi.
Aşıların acil kullanımının gündeme gelmesi halinde ise  DSÖ'nün bu konuda "minimum kriterleri" olduğunu belirten Swaminathan, dünya genelinde 10 aşının Faz 3 denemelerinin devam ettiğini işaret ederek aşıların başarılı olmasına ilişkin beklentilerin "dengeli" olması gerektiğini vurguladı.
Aşıların Kovid-19'a karşı başarılı olmama ihtimaline de  değinen Swaminathan, "Çünkü aşı denemelerinin başarı oranlarının yüzde 10-20 olduğunu  biliyoruz" diye konuştu.
DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da Avrupa'da vaka  sayılarında, hastaneye yatışlarda ve ölümlerde "fevkalade" bir artış olduğunu  söyledi.
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