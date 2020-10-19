DSÖ’den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gelecek birkaç ay...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz" ifadesini kullandı.

DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde koronavirüsü salgınına dair video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kuzey yarım küre kışa girerken Avrupa'da korona virüsü vakalarının hızla artmaya başladığını dile getirdi.



Ghebreyesus, vakalar arttıkça hastane ve yoğun bakımda yatağa ihtiyacı olanların sayısının da arttığını söyleyerek, hastane kapasitesine ulaşılması ve kapasitenin aşılması hem hastalar hem de sağlık çalışanları için çok zor ve tehlikeli bir durum olduğunu kaydetti.

Açıklamasında “Uzun zamandır bu işin içindeyiz ancak birlikte akıllı seçimler yaparsak vakaları azaltabilir, temel sağlık hizmetlerinin ve çocukların okula devam etmesini sağlayabileceğimizi umuyoruz” diyen Ghebreyesus, “Tüm hükümetlerin bulaşma zincirlerini kırmaya ve hem hayatları hem de geçim kaynaklarını kurtarmaya yardımcı olmak için temel prensiplere odaklanması önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

